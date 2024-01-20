تقلبات جوية وتراجع درجات الحرارة نهاية الأسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد حدوث تقلبات جوية وتراجعًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة نهاية الأسبوع الجاري.

تراجع درجات الحرارة

وقال المركز إن هناك مؤشرات أولية لتقلبات جوية بمشيئة الله نهاية الأسبوع الجاري تشمل انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة ونشاطًا في الرياح السطحية مع تزايد فرص تساقط الثلوج الخفيفة على شمال المملكة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.