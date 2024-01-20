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تقنية نجران تستقبل طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي غداً

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٥ مساءً
تقنية نجران تستقبل طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي غداً
المواطن - فريق التحرير

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تبدأ الكلية التقنية بنجران غداً, استقبال طلبات القبول لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي 1445 هـ، ويستمر حتى الـ 12 من الشهر الجاري، وذلك عبر موقع بوابة قبولي من خلال الرابط : “اضغط هنا“.

التخصصات المتاحة

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب وتقنية المعلومات “تخصص الدعم الفني للحاسب، وتخصص تقنية البرمجة وتطوير الويب وتخصص إدارة أنظمة الشبكات، وقسم التقنية الإدارية والمالية تخصصات “تقنيات محاسبية”، وتقنية التسويق والابتكار، وتقنيات الأعمال المكتبية، وتقنية الخدمات اللوجستية، وقسم التقنية الكهربائية تخصص “تقنية القوى كهربائية”، وقسم التقنية الميكانيكية تخصص “التصنيع”، وقسم تقنية المحركات والمركبات تخصص “تقنية المحركات والمركبات”.

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