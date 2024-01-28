Icon

إحباط تهريب 250 كجم من القات المخدر بجازان Icon طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم Icon الاتفاق يسعى لحسم صفقة إيكامبي Icon النصر والهلال يتنافسان على ضم نبيل فقير Icon 5 حالات تتيح إجراء الاختبارات عن بعد Icon راكيتيتش يخضع للفحص الطبي اليوم قبل التوقيع للشباب Icon التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية Icon إيدي هاو يُثير الجدل بشأن مستقبل نجم نيوكاسل Icon التجارة توضح مزايا الرمز الإلكتروني Icon القبض على 5 مخالفين و4 مقيمين سطوا على مستودعات شركة تجارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
 لقياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات

تقويم التعليم تطلق اختبارات جاهزية 2024م.. غدًا

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٢ مساءً
تقويم التعليم تطلق اختبارات جاهزية 2024م.. غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب غدًا، المرحلة الثانية من اختبارات جاهزية 2024، للطلبة المتوقع تخرجهم، وذلك لقياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية في أكثر من 700 برنامج أكاديمي لـ 24 تخصصًا جامعيًا بمرحلة البكالوريوس، حيث تستمر للعام الثاني على التوالي؛ بهدف قياس وتحسين جودة المخرجات، ورفع جاهزيتها لسوق العمل.

ويُعد “برنامج جاهزية”، إحدى مبادرات الهيئة الوطنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ إذ يستهدف عقد اختبارات معيارية لـ 24 تخصصاً جامعياً أكثر من 40 ألف طالب؛ بهدف قياس ورفع جودة مخرجات البرامج الأكاديمية، وتعزيز اكتساب الخريجين للحد الأدنى من المعارف والقيم “نواتج التعلم”، ورفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل، وتعزيز المواءمة بين المخرجات والمتطلبات، وذلك وصولًا لتحقيق مستهدفات الرؤية.

قد يهمّك أيضاً
مساند يرد على سؤال حول استقدام العمالة المنزلية عبر المكاتب الخليجية

مساند يرد على سؤال حول استقدام العمالة المنزلية عبر المكاتب الخليجية

مهرجان قمم الدولي يختتم فعالياته بمسيرة كرنفالية وحفل غنائي

مهرجان قمم الدولي يختتم فعالياته بمسيرة كرنفالية وحفل غنائي

إطلاق اختبارات جاهزية 2024م

ويُعنى البرنامج في هذه المرحلة الثانية بتقييم طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة، وهي: خمسة تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل كلًا من: علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، وستة تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، تشمل كلًا من: الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية ، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، إضافة إلى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها 13 تخصصاً وتشمل تخصصات المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف الأسواق المالية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات.

ويُطبق البرنامج من خلال اختبارات معيارية مبنية على إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف والقيم الوطنية، التي تصاغ على شكل نواتج تعلم لكل مجال تخصصـي، وذلك بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة، ويضمن الإطار التخصـصي ونتائج الاختبارات المعيارية في متطلبات الاعتماد الأكاديمي البرامجي وفي مؤشرات التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي “صقر”.

ويسهم البرنامج في تحقيق 16 هدفاً متعلقاً بالتعليم من أهداف المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030؛ حيث يعدُ التعليم والتدريب هو المُمكّن الرئيس لتحقيق مستهدفات عددٍ من برامج تحقيق الرؤية وأهمها: برنامج تنمية القدرات البشـرية، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج جودة الحياة.

جودة التعليم

ومن أهم نتائج البرنامج المباشرة لجودة التعليم: تحسين جودة القوى العاملة ورفع نسب التوظيف، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ورفع الإنتاجية والقدرة على استخدام التقنيات والمنتجات المتقدمة، التي تنعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين جودة الحياة.

وسينتج عن البرنامج مجموعة مخرجات معرفية في مقدمتها الأطر المعرفية للمعارف والمهارات التخصصية في عدة مجالات، مبنية على دراسة وافية لأفضل الممارسات الدولية، وتغذيتها بالاحتياجات الوطنية من خلال مشاركة فرق قطاعية تمثل أطياف سوق العمل المختلفة من قطاع حكومي وهيئات وقطاع خاص، وذلك لجميع التخصصات المستهدفة، كما تساعد الأطر المعرفية البرامج الأكاديمية في بناء خططها الدراسية، بحيث تٌغطّي جميع المهارات الأكاديمية في التخصص وكذلك المطلوبة في سوق العمل، سيتم -أيضًا- قياس جودة مخرجات البرامج الأكاديمية وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين من خلال نتائج الاختبارات المعيارية والاعتماد الأكاديمي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نجم مانشستر يونايتد يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن
آخر الاخبار

نجم مانشستر يونايتد يحسم موقفه من الانتقال...

آخر الاخبار
فوز قاتل لـ ريال مدريد ضد ألميريا
الرياضة العالمية

فوز قاتل لـ ريال مدريد ضد ألميريا

الرياضة العالمية
أسطورة ليفربول يُفضل محمد صلاح على نونيز
الرياضة العالمية

أسطورة ليفربول يُفضل محمد صلاح على نونيز

الرياضة العالمية
مؤثرة إيطالية شهيرة في قلب فضيحة!
مشاهير

مؤثرة إيطالية شهيرة في قلب فضيحة!

مشاهير
بيتروس: أنا نصراوي للأبد
الرياضة

بيتروس: أنا نصراوي للأبد

الرياضة
لقطات مثيرة من فورمولا الدرعية بعدسة “المواطن”
السعودية اليوم

لقطات مثيرة من فورمولا الدرعية بعدسة “المواطن”

السعودية اليوم
أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق
أخبار رئيسية

أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9...

أخبار رئيسية
أرقام لاعبي المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2023
الرياضة

أرقام لاعبي المنتخب السعودي في كأس أمم...

الرياضة