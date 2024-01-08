تكريم شاعر الوطن خلف بن هذال.. تاريخ شعري ممتد بصوت مهيب وقصائد حماسية

كرّم وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري الفائزين بجائزة التميُّز الإعلامي لعام 2023 من الجھات والأفراد في نسختھا الرابعة.

حفل التكريم أقيم بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية اليوم، بقاعة فندق فورسيزونز في برج المملكة بالرياض، بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.

تكريم خلف بن هذال

وتم خلال الحفل تكريم شاعر الوطن المعروف بقصائده الحماسية خلف بن هذال، حيث نال التكريم نيابة عن الشاعر الكبير عدد من أبنائه.

وعُرف خلف بن هذال بنبرة صوته المهيبة، ومقدمات قصائده الحماسية، وبإشارة يده اليُمنى ملوّحةً على المنابر الملكية، خلف بن هذال؛ شاعر الوطن.

وترك الشاعر خلف بن تاريخًا شعريًا ممتدًا راسخًا في ذاكرتنا الأدبية من أول فجر القصيدة حتى آخر قصيدة.

خلف بن هذال.. تاريخ شعري ممتد، راسخٌ في ذاكرتنا الأدبية من أول فجر القصيدة حتى آخر دُجاها. #جائزة_التميز_الإعلامي pic.twitter.com/Nx45JqaHXa — جائزة التميّز الإعلامي (@MediaAwardSA) January 7, 2024

وهو خلف بن هذال سمران الحافي الروقي العتيبي، وهو شاعر سعودي، يعد من أشهر الشعراء على المستوى الخليجي، ولُقّب بشاعر الوطن وشاعر الخليج وشاعر الملوك.

عرف بقصائده الحماسية أثناء معارك تحرير الكويت في حرب الخليج الثانية، ثم في قصائده الحولية في مهرجان الجنادرية وفي منى في موسم الحج.

كرم على أعلى مستوى بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عام 2017.

ويتميز الشاعر بمقدرته الشعرية إضافة إلى تميزه في الإلقاء المنبري، يعرّف بـ شاعر الوطن، اللقب الذي أطلقه عليه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وتميز بحضوره المتألق في مهرجان الجنادرية الثقافي الذي تنظمه الحكومة السعودية وألقى أغلب قصائده أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومن قبله سلفه الملك فهد بن عبدالعزيز، والملك خالد بن عبدالعزيز.