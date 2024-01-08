تكريم متقاعدين أمانة القصيم لعام 1445هـ

نظمت أمانة منطقة القصيم صباح اليوم الاثنين حفل تكريم المتقاعدين من منسوبيها لعام 1445هـ برعاية المشرف العام على وكالة الخدمات نايف أبو سرداح بمقر الأمانة الرئيسي بمدينة بريدة.

وفي بداية المناسبة ، قدم المشرف العام خالص شكره وتقديره لكافة الزملاء المتقاعدين على المسيرة الحافلة بالعمل والإنجاز في بناء وخدمة الوطن الغالي ، مؤكداً أن هذه المسيرة المميزة منحت الجميع فرصة العطاء والتميز والإبداع في كافة أعمال وخدمات القطاع البلدي والتي باتت شاهده في كل مكان بسواعد أبناء الوطن المعطاء.

وأكد نايف أن التقاعد يمثل مرحلة جديدة وهامة لحياة الإنسان لا تقل أهمية عن مرحلة العمل ، بل على العكس تمثل فرصة أكبر للإبداع وبناء مسيرة جديدة والاستفادة من الخبرات التراكمية.