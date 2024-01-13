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تنافست عليها 8 عروض مسرحية

تكريم 12 فائزًا في ختام مهرجان أندية الهواة المسرحي

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٥ مساءً
تكريم 12 فائزًا في ختام مهرجان أندية الهواة المسرحي
المواطن - فريق التحرير - تصوير خالد الحمودي

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شهد الحفل الختامي لمهرجان أندية الهواة المسرحي 2024، تكريم 12 فائزًا، بعد فعاليات مهمة استمرت لـ 9 أيام، بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية، وذلك في مسرح جامعة الملك سعود.

وضمت لجنة التحكيم كلًا من الممثل والمؤلف أ. خالد الحربي، الممثلة أ. سناء يونس، والشاعر إبراهيم الحساوي.

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وتم إعلان وتكريم الفائزين بـ 12 جائزة من فئات جوائز المهرجان تنافست عليها 8 عروض مسرحية، حيث فازت مسرحية “يا سلام سلّم” بـ 4 جوائز، شملت فوز هنا الزرقد بأفضل أزياء مسرحية، وفوز كريم أبو شبكة بأفضل ممثل دور أول، فيما فاز جعفر أرباب بأفضل مكياج مسرحي، وفاز المخرج عبدالملك المزيعل كأفضل إخراج مسرحي.

فيما نالت مسرحية “أريد أن أتكلم” جائزتي أفضل عرض مسرحي متكامل، إلى جانب فوز عبدالله دواري بأفضل إضاءة مسرحية، في حين فاز إسماعيل الخميس من مسرحية “الشحيح وأيامه الأخيرة” بأفضل ديكور مسرحي، أما مسرحية “بدل فاقد” فقد حققت جائزتين شملت فوز آمال رمضان بأفضل ممثلة دور أول، والكاتب عبدالباقي بخيت بجائزة أفضل نص مسرحي، فيما حصلت مسرحية “بائعة الوهم” على جائزتين كانت من نصيب أنفال هوساوي كأفضل ممثلة دور ثان، ومحمد عقيل بأفضل موسيقى، في حين فاز فهد آل طالع من مسرحية “البروفة الأخيرة” بأفضل ممثل دور ثان.

 

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