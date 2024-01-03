Icon

4 فرص لاختبار الرخصة المهنية خلال 2024 Icon السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في إيران Icon عملاقا دوري روشن يطاردان جريزمان Icon الدراسة عن بُعد في مدارس القنفذة غدًا Icon 45 فرقة في قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية بعسير Icon من سيحمي عرين النصر بـ كأس موسم الرياض ؟ Icon تكريم 30 فائزًا في اليوم الثالث لمنافسات المسار الثاني بكأس العلا للصقور Icon نجم منتخب إيطاليا على رادار الشباب Icon النفط يقفز 3% Icon امتلاك سجل تجاري لا يتعارض مع التسجيل في تأمينات منشأة أخرى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أقيمت اليوم عشرة أشواط ضمن المسابقة

تكريم 30 فائزًا في اليوم الثالث لمنافسات المسار الثاني بكأس العلا للصقور

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٥ مساءً
تكريم 30 فائزًا في اليوم الثالث لمنافسات المسار الثاني بكأس العلا للصقور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تختتم، غدًا، منافسات المسار الثاني لكأس العلا للصقور 2023؛ التي تقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العُلا حتى 5 يناير الجاري، في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة بالعُلا، وأقيمت اليوم عشرة أشواط ليصل إجمالي الأشواط المقامة حتى الآن ضمن المسار الثاني إلى 36 شوطًا من إجمالي 48 شوطًا، بمجموع جوائز يصل إلى 28.860 مليون ريال.

كأس العلا للصقور

وجرى تكريم 30 فائزًا، اليوم، حققوا المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط العشرة التي أقيمت في ثالث أيام المسار الثاني، وانطلقت المنافسات بالشوط الأول لفئة حر قرناس محترفين محليين؛ حيث تألق برغش المنصوري محرزًا المركزين الأول والثالث، فيما ذهب المركز الثاني لمحمد هجرس الدوسري.

قد يهمّك أيضاً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11931 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11931 نقطة

الاستثمارات السعودية في الصدارة العالمية بصفقات تصل لـ 31.5 مليار دولار

الاستثمارات السعودية في الصدارة العالمية بصفقات تصل لـ 31.5 مليار دولار

بعدها كان حضور المحترفين الدوليين من خلال الشوط الثاني لفئتي قرموشة جير (فرخ- قرناس) وفيه حقق فريق (F3-S) المركز الأول، فيما حقق فريق (M7) المركزين الثاني والثالث، وفي الشوط الثالث الذي خصص لفئة حر قرناس مُلاك محليين، خطف شايع مسلي القحطاني المركز الأول، متقدمًا على راشد الهاجري (صاحب المركز الثاني) ومتعب الراجحي (صاحب المركز الثالث).

وفي الشوط الرابع لفئة حر قرناس مُلاك محليين مفتوح، حقق حمد عايض المري المركز الأول، متفوقًا على حمد عبدالله المري (صاحب المركز الثاني)، وسعود الدعيج (صاحب المركز الثالث).

من جانبه، حقق راشد القريني المركز الأول في الشوط الخامس لفئة جير بيور قرناس مُلاك محليين، وجاء رواف أبو العلا في المركز الثاني وسطام المطيري في المركز الثالث.

تنافس قوي

وجاء التنافس قويًّا في الشوط السادس لفئة تبع جير قرناس مُلاك محليين مفتوح، حيث حقق فيصل العقيلي المركز الأول بتوقيت 18.711 ثانية، متفوقًا على محمد المطيري (صاحب المركز الثاني) وعمر التويم (صاحب المركز الثالث)، وفي الشوط السابع لفئة تبع جير قرناس مُلاك محليين، خطف فارس الدوسري المركز الأول، وجاء محمد المري في المركز الثاني، وسليمان الشمري في المركز الثالث.

واستمرت أشواط المُلَّاك الدوليين من خلال الشوط الثامن الذي خصص لفئة حر (فرخ- قرناس)؛ حيث حقق محمد العجمي المركز الأول، فيما احتل حمد مجرن المركزين الثاني والثالث، بعدها انطلق الشوط التاسع لفئة جير بيور فرخ مُلاك محليين، وفيه حقق راشد الهجاري المركز الأول متفوقًا على فضل الخاطر صاحب المركز الثاني ومحمد العنزي صاحب المركز الثالث.

وكان ختام منافسات اليوم الثالث للمسار الثاني مع الشوط العاشر لفئة جير بيور فرخ مُلاك محليين مفتوح؛ حيث جاء عبدالرحمن الشميسي في المركز الأول، بفارق بسيط عن محمد المطيري صاحب المركز الثاني ومحمد المري صاحب المركز الثالث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية
السعودية اليوم

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات...

السعودية اليوم
أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
رؤية الملك سلمان تعزز التكامل بين دول مجلس التعاون وتحفظ استقرار المنطقة
السعودية اليوم

رؤية الملك سلمان تعزز التكامل بين دول...

السعودية اليوم
5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات
السعودية اليوم

5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا لأمير عسير وخالد بن سعود نائبًا لأمير تبوك
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا...

السعودية اليوم
السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح
السياحة والسفر

السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح

السياحة والسفر
العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر معرضها الفني في 2024
السياحة والسفر

العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر...

السياحة والسفر
سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد الاتفاق
الرياضة

سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه