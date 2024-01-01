تلبية 459 طلبًا من متبرعين لبناء المساجد وترميمها بقيمة 1.3 مليار ريال وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي حساب المواطن : حذف التابع يؤثر على المتقدم الرئيسي تاريخ وطريقة توزيع أرباح الجوف الزراعية على المساهمين تحويل منشأة للنيابة لتعديلها تواريخ صلاحية منتجات التجميل جدول القبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلوم ضبط 9 يمنيين و5 إثيوبيين لتهريبهم 240 كجم من القات بجازان لا ضحايا سعوديين في زلزال اليابان تضرر عمارة وعدة مركبات بالرياض نتيجة وميض لحظي مساند يوضح طريقة تحويل راتب العاملة المنزلية
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن تلبية 459 طلبًا لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها بمختلف مناطق المملكة خلال العام 2023م، بقيمة بلغت 1,393,288,551.41 مليار ريال، وذلك وفق ضوابط وإجراءات التبرعات الخاصة بإعمار المساجد في إدارات شؤون المتبرعين في فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.