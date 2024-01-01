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تلبية 459 طلبًا من متبرعين لبناء المساجد وترميمها بقيمة 1.3 مليار ريال

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٠٨ مساءً
تلبية 459 طلبًا من متبرعين لبناء المساجد وترميمها بقيمة 1.3 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

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​أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن تلبية 459 طلبًا لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها بمختلف مناطق المملكة خلال العام 2023م، بقيمة بلغت 1,393,288,551.41 مليار ريال، وذلك وفق ضوابط وإجراءات التبرعات الخاصة بإعمار المساجد في إدارات شؤون المتبرعين في فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.

بناء المساجد وترميمها

وقدمت الوزارة شكرها وتقديرها لكل من ساهم في عمارة المساجد وترميمها من المتبرعين، مؤكدة أنها تعمل من خلال تلقي هذه الطلبات على تحسين تجربة المتبرعين لتطوير آليات العمل ووسائله، بوضع الشروط والمواصفات الفنية وفق كود البناء السعودي، وتسهيل الإجراءات المقدمة لهم وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة حالات تعثر المتبرعين في بناء المساجد، وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لمعالجتها.

تلبية طلبات المواطنين

وتحرص الوزارة على تلبية طلبات المواطنين في بناء المساجد وترميمها لبث روح العطاء والمسؤولية المجتمعية، والاستفادة من تفاعلهم عبر هذه المساهمات التي تسهم في تعزيز الهوية الثقافية والروابط الاجتماعية والوحدة الإسلامية بين أبناء المجتمع.

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