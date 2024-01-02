تمديد العمل بـ حساب المواطن يوسع دائرة المستحقين ويحقق العدالة الاجتماعية

تأتي موافقة القيادة الرشيدة على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمدة عام كامل، لتكون امتدادًا لما توليه الدولة من اهتمام بالأسر المستفيدة من البرنامج.

توسيع دائرة المستحقين

وتؤكد الموافقة الكريمة حرص القيادة الرشيدة على المواطن وتلمس حاجاته، كما جاء التوجيه الكريم بتمديد الدعم والعمل بالبرنامج بالرغم من وجود عجز في الميزانية، حيث يهدف استمرار التسجيل ببرنامج حساب المواطن، إلى توسيع دائرة المستحقين من الدعم المخصص ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق.

وتعتمد آلية توجيه مبلغ الدعم في برنامج حساب المواطن وكذلك مبلغ الدعم الإضافي على معايير حجم ودخل الأسر، وذلك من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية في توجيه الدعم للأسر المستفيدة من البرنامج.

تمديد العمل بحساب المواطن

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.