ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس تنويه من سفارة السعودية لدى نيوزيلندا للمواطنين ارتداء الكمامة ليس حصرًا على كورونا تمويل مرابحة من الأهلي السعودي لموبايلي بـ 4.8 مليار ريال شلهوب بن عبدالله الشلهوب يشكر كل من قدم واجب العزاء في وفاة ابنه يوسف أرامكو تعزز رأس مالها في خطوة لحماية الاقتصاد بعيدًا عن تقلبات الأسواق أكبر شركات البناء العالمية تتلقى عرضًا بـ 4.7 مليار دولار لبناء بحيرة تروجينا توقعات الطقس اليوم: أمطار على 8 مناطق كاوست تصدر أكبر فهرس للحمض النووي للمحيطات في العالم رئيس الاتفاق يتوعد مخترق حسابه في منصة “إكس”
أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة مع البنك الأهلي السعودي ذات شروط أفضل ومعدلات فائدة تنافسية لغرض تمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى تمويل مرابحة إضافي متوسط الأجل لإعادة التمويل الجزئي من التمويلات القائمة للشركة.
وقالت “موبايلي” في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إن قيمة التمويل تبلغ 4.8 مليار ريال، وتبلغ مدته 7 سنوات، ولا تشتمل الاتفاقية على أي رهونات أو ضمانات مالية.
وأضافت أن الهدف من الاتفاقية هو تمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى تمويل مرابحة إضافي متوسط الأجل لغرض إعادة التمويل الجزئي من التمويلات القائمة للشركة.
وتتماشى هذه الاتفاقية مع أهداف “موبايلي” المالية طويلة الأجل واستراتيجيتها لإعادة هيكلة رأس المال.