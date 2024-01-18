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لا تشتمل الاتفاقية على أي رهونات

تمويل مرابحة من الأهلي السعودي لموبايلي بـ 4.8 مليار ريال

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
تمويل مرابحة من الأهلي السعودي لموبايلي بـ 4.8 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة مع البنك الأهلي السعودي ذات شروط أفضل ومعدلات فائدة تنافسية لغرض تمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى تمويل مرابحة إضافي متوسط الأجل لإعادة التمويل الجزئي من التمويلات القائمة للشركة.

4.8 مليار ريال

وقالت “موبايلي” في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إن قيمة التمويل تبلغ 4.8 مليار ريال، وتبلغ مدته 7 سنوات، ولا تشتمل الاتفاقية على أي رهونات أو ضمانات مالية.

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وأضافت أن الهدف من الاتفاقية هو تمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى تمويل مرابحة إضافي متوسط الأجل لغرض إعادة التمويل الجزئي من التمويلات القائمة للشركة.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع أهداف “موبايلي” المالية طويلة الأجل واستراتيجيتها لإعادة هيكلة رأس المال.

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