تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان حتى الـ9 مساء

نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، من تكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

طقس جازان

كما تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان تصحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، على محافظات ضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والحرث، والعارضة، والريث، والداير، والعيدابي، وهروب، وفيفا، ومركز الفطيحة التابع لمحافظة بيش، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.