تنبيهان من الأرصاد لأهالي نجران وتبوك

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

طقس تبوك

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من هبوب رياح شديدة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة التي محافظة الوجه، وأملج، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة القصيم.