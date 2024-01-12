تنبيه لـ 6 مناطق بشأن طقس الساعات المقبلة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عبر نظام الإنذار المبكر، العديد من التنبيهات بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.

رياح في المدينة المنورة

ونبه المركز أن منطقة المدينة المنورة تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية وارتفاع الأمواج، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة.

أمطار مكة المكرمة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل العرضيات والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز أن منطقة الباحة تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.

طقس عسير

وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الجمعة.