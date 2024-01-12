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وسط أجواء حماسية مبهجة

تنظيم مميز لسباق درب العلا‬⁩ وتفاعل مع عروض الفلكلور

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٤ مساءً
تنظيم مميز لسباق درب العلا‬⁩ وتفاعل مع عروض الفلكلور
المواطن - فريق التحرير

تفاعل المشاركون في سباق درب العلا مع عروض الفلكلور الشعبي ”الزير” الذي تشتهر به ‫العلا في المناسبات ضمن مهرجان شتاء طنطورة.

ووفقًا لمقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، ظهر المشاركون يتراقصون مع عروض الفلكلور الشعبي، وسط أجواء حماسية مبهجة.

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إشادة بالتنظيم والأجواء

من جانبه، قال الدكتور فهد الحربي: “سعدت هذا الصباح بالمشاركة في سباق درب العلا.. أكبر متحف مفتوح في العالم”.

وأضاف أن مسارات السباق هناك تعد فرصة جميلة للمرور على واحات العلا والبلدة القديمة وعدد من المعالم والمواقع الأثرية، مشيدًا بالتنظيم المميز والأجواء الرائعة.

وعلق راكان بن إبراهيم: “سباق درب العلا الجبلي بتنظيم شباب وبنات الوطن فاق كل توقعات الـ 1000 متسابق. استمروا من نجاح الى نجاح أبهر”.

وانطلق أمس سباق درب العلا والذي يستمر لمدة يومين، حيث يجتمع عشاق المغامرة والرياضيون من جميع المستويات في تحدٍّ شائق لاختبار قوتهم البدنية ضمن مسارات مخصصة تتناغم مع المحيط الطبيعي الساحر للعُلا.

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