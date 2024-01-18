ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس تنويه من سفارة السعودية لدى نيوزيلندا للمواطنين ارتداء الكمامة ليس حصرًا على كورونا تمويل مرابحة من الأهلي السعودي لموبايلي بـ 4.8 مليار ريال شلهوب بن عبدالله الشلهوب يشكر كل من قدم واجب العزاء في وفاة ابنه يوسف أرامكو تعزز رأس مالها في خطوة لحماية الاقتصاد بعيدًا عن تقلبات الأسواق أكبر شركات البناء العالمية تتلقى عرضًا بـ 4.7 مليار دولار لبناء بحيرة تروجينا توقعات الطقس اليوم: أمطار على 8 مناطق كاوست تصدر أكبر فهرس للحمض النووي للمحيطات في العالم رئيس الاتفاق يتوعد مخترق حسابه في منصة “إكس”
أعلنت سفارة المملكة لدى نيوزيلندا، أن الاثنين المقبل الموافق 22يناير، سيكون إجازة رسمية في نيوزيلندا وستكون السفارة مغلقة هذا اليوم، وطالبت بالاتصال بها في حالات الطوارئ.
وذكرت السفارة السعودية –عبر حسابها بمنصة إكس- أنها تودّ التنويه للمواطنين والمراجعين الكرام، بأن السفارة ستغلق أبوابها الاثنين المقبل نظرًا لوجود إجازة رسمية في نيوزيلندا.
وأشارت السفارة إلى أنها ستعاود مزاولة أعمالها الثلاثاء المقبل الموافق ٢٣ يناير، وفي حالات الطوارئ يجرى الاتصال على الرقم التالي: (٠٠٦٤٢٧٥٩٢٢٢١١) والرقم الموحد للمواطنين في الخارج 920011114.