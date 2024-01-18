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ستغلق أبوابها الإثنين المقبل

تنويه من سفارة السعودية لدى نيوزيلندا للمواطنين

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
تنويه من سفارة السعودية لدى نيوزيلندا للمواطنين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت سفارة المملكة لدى نيوزيلندا، أن الاثنين المقبل الموافق 22يناير، سيكون إجازة رسمية في نيوزيلندا وستكون السفارة مغلقة هذا اليوم، وطالبت بالاتصال بها في حالات الطوارئ.

إجازة رسمية

وذكرت السفارة السعودية –عبر حسابها بمنصة إكس- أنها تودّ التنويه للمواطنين والمراجعين الكرام، بأن السفارة ستغلق أبوابها الاثنين المقبل نظرًا لوجود إجازة رسمية في نيوزيلندا.

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وأشارت السفارة إلى أنها ستعاود مزاولة أعمالها الثلاثاء المقبل الموافق ٢٣ يناير، وفي حالات الطوارئ يجرى الاتصال على الرقم التالي: (٠٠٦٤٢٧٥٩٢٢٢١١) والرقم الموحد للمواطنين في الخارج 920011114.

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