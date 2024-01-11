Icon

ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة: الاستضافة أدخلت علينا السرور Icon حرب عصابات وحالة رعب في شوارع الإكوادور Icon موعد مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 بين قطر ولبنان والقنوات الناقلة Icon 6 مؤشرات احتكارية في قطاع بيع السيارات في السعودية Icon اعتزال ابن حوقان يدق المسمار الثالث في نعش العرضة Icon السعودية ستصبح رائدة في جميع أنواع الطاقة وليس النفط فقط Icon ريال مدريد يتأهل لـ نهائي كأس السوبر الإسباني بشق الأنفس Icon دخول الرياح الماكرة الأيام الحالية Icon تواصل نجم أهلي جدة مع فريقه السابق يثير غضب الإدارة Icon هيونداي تكشف عن مركبتها الجوية الكهربائية الجديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

تواصل نجم أهلي جدة مع فريقه السابق يثير غضب الإدارة

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
تواصل نجم أهلي جدة مع فريقه السابق يثير غضب الإدارة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أمس الأربعاء أن اللاعب الإسباني جابرييل فيجا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي أهلي جدة، تواصل مع ناديه السابق سيلتا فيجو الإسباني.

وذكر موقع Relevo الإسباني أن فيجا تواصل مع إدارة سيلتا فيجو بسبب العلاقة الطيبة التي تربطه مع إدارة النادي الإسباني ملمحًا برغبته في العودة لسيلتا فيجو في المستقبل.

قد يهمّك أيضاً
سعود الطبية تحذر من 4 سلوكيات حال الإصابة بالمرض

سعود الطبية تحذر من 4 سلوكيات حال الإصابة بالمرض

الأهداف القاتلة تمنح برشلونة 19 نقطة

الأهداف القاتلة تمنح برشلونة 19 نقطة

فيجا - الأهلي
فيجا

الأمر تسبب في غضب لإدارة الأهلي كون اللاعب الإسباني ملتزمًا بعقد مع الراقي حتى 2026.

وكان فيجا انضم إلى النادي الأهلي في صيف 2023 بعدما رفض عروضًا من الأندية الإنجليزية مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي ونابولي الإيطالي.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم