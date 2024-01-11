تواصل نجم أهلي جدة مع فريقه السابق يثير غضب الإدارة

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أمس الأربعاء أن اللاعب الإسباني جابرييل فيجا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي أهلي جدة، تواصل مع ناديه السابق سيلتا فيجو الإسباني.
وذكر موقع Relevo الإسباني أن فيجا تواصل مع إدارة سيلتا فيجو بسبب العلاقة الطيبة التي تربطه مع إدارة النادي الإسباني ملمحًا برغبته في العودة لسيلتا فيجو في المستقبل.
الأمر تسبب في غضب لإدارة الأهلي كون اللاعب الإسباني ملتزمًا بعقد مع الراقي حتى 2026.
وكان فيجا انضم إلى النادي الأهلي في صيف 2023 بعدما رفض عروضًا من الأندية الإنجليزية مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي ونابولي الإيطالي.