توتنهام يحسم موقفه من رحيله لاعبه للنصر

حسم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي موقفه من رحيل أحد نجومه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي الحالي.

توتنهام يرفض عرض النصر

ولفتت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن توتنهام رفض عرضًا بـ20 مليون جنيه إسترليني؛ نظير انتقال الظهير البرازيلي إيمرسون رويال إلى صفوف النصر.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن إدارة نادي النصر تدرس تقديم عرض جديد لتوتنهام؛ أملًا في إقناعه بالتخلي عن خدمات إيمرسون في يناير.

ويُعد إيمرسون الخيار الثاني، للمدير الفني للسبيرز، آنجي بوستيكوجلو، في مركز الظهير الأيمن بعد بيدرو بورو، كما أنه يستطيع اللعب في كظهير أيسر، بالإصابة إلى مشاركته في مركز قلب الدفاع هذا الموسم.

وكان إيمرسون رويال صاحب الـ25 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام في عام 2020، قادمًا من برشلونة الإسباني، في صفقة وصلت قيمتها إلى 26 مليون جنيه إسترليني.

النصر يستعد لخوض وديتين الصين

على الجانب الآخر، يستعد النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو لخوض وديتين خلال جولته بالصين، حيث سيُلاقي شنغهاي شينهوا، يوم 24 من شهر يناير الجاري، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.