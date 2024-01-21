توجيهات في اجتماع لجنة جائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع

ترأس الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف، رئيس مجلس أمناء جامعه الأمير سلطان عضو مجلس أمناء جائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، بحضور أمين عام الجائزة الدكتور نايف بن عابد الزارع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض وأعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة، اجتماع اللجنة التنفيذية لجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع في دورتها الثانية.

تفعيل الشراكات المجتمعية

ووجه الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف خلال الاجتماع بتفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ومتابعة الفائزين بالجائزة في الدورة الأولى، وأكد على أهمية تفعيل دراسة الاستدامة المالية للجائزة.

وأشاد بجهود الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في تحويل فكرة التحفيز والتشجيع لأبناء وبنات المنطقة إلى عمل مستدام، مبينًا أن الجائزة تعد جائزةً وطنيةً تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023م، وبناء مجتمع المعرفة من خلال تشجيع وتكريم المتميزين والمبدعين.

من جهته أوضح أمين عام الجائزة الدكتور نايف بن عابد الزارع أن الاجتماع استعرض ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية والإعداد لحفل الجائزة، كما تم استعراض الأدلة والنماذج الخاصة بترشيح الطلاب والطالبات والمستهدفين بالجائزة والآلية المتبعة للترشيح والتحكيم والاختيار.

وأشار الزارع إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الإعلامية العامة لتغطية فعاليات الجائزة ومراحل تنفيذها وكذلك حفل الجائزة.