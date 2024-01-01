زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي وزارة الصحة تعلن عن وظائف لحاملي البكالوريوس والماجستير توزيع 32.6 مليون ريال أرباحاً نقدية على مالكي وحدات الإنماء ريت الفندقي أديس توقع عقد تشغيل في إندونيسيا بقيمة 803 ملايين ريال الوقوف يقلل خطر الإصابة بأمراض خطيرة انتهاء تنفيذ مشروع شبكات المياه بالمظيلف بتكلفة 24 مليون ريال 270 وظيفة شاغرة في مشروع نيوم أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 217.66 ريال انعدام الرؤية في طبرجل بسبب الضباب الكثيف أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقي عن الفترة (من يوليو 2023م إلى ديسمبر 2023م).
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأرباح الموزعة بقيمة 32.6 مليون ريال بما يعادل 3.19% من صافي قيمة الأصول.
وبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 102 مليون وحدة بواقع 0.32 ريال لكل وحدة، بينما أحقية التوزيع يوم 11 يناير 2024 ، على أن يتم توزيع الدفعات خلال 15 يوما من تاريخ الاستحقاق.
وطالب مدير الصندوق مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى المؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.