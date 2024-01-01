توزيع 32.6 مليون ريال أرباحاً نقدية على مالكي وحدات الإنماء ريت الفندقي

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقي عن الفترة (من يوليو 2023م إلى ديسمبر 2023م).

قيمة الأرباح المستحقة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأرباح الموزعة بقيمة 32.6 مليون ريال بما يعادل 3.19% من صافي قيمة الأصول.

وبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 102 مليون وحدة بواقع 0.32 ريال لكل وحدة، بينما أحقية التوزيع يوم 11 يناير 2024 ، على أن يتم توزيع الدفعات خلال 15 يوما من تاريخ الاستحقاق.

تحديث بيانات مالكي الوحدات

وطالب مدير الصندوق مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى المؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.