توضيح من الحج والعمرة حول مواعيد التسجيل والتقديم لحج 1445هـ

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جددت وزارة الحج والعمرة التأكيد على أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن التسجيل لتقديم طلبات الحج في الموسم الجديد داعية إلى متابعة قنوات التواصل الرسمية للاطلاع على المواعيد حال الإعلان عنها.
جاء ذلك ردًا من الوزارة على الاستفسارات التي وردت إليها عبر منصة إكس حيث قال حساب العناية بالمستفيدين:” مواعيد التسجيل والتقديم لحج 1445هـ سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة”.
وشددت الوزارة على ضرورة حجز موعد لزيارة الروضة الشريفة والصلاة فيها حسب المواعيد المتاحة عبر تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا.
وقال حساب خدمة المستفيدين:” يمكنكم إصدار تصريح لزيارة الروضة الشريفة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا ومتابعة التطبيق في حال توفر مواعيد يمكنكم الحجز”، ولفت إلى أن تكرار الحجز متاح مرة كل 365 يومًا.