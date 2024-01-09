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تصريح زيارة الروضة الشريفة حسب المواعيد المتاحة

توضيح من الحج والعمرة حول مواعيد التسجيل والتقديم لحج 1445هـ

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
توضيح من الحج والعمرة حول مواعيد التسجيل والتقديم لحج 1445هـ
المواطن - فريق التحرير

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جددت وزارة الحج والعمرة التأكيد على أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن التسجيل لتقديم طلبات الحج في الموسم الجديد داعية إلى متابعة قنوات التواصل الرسمية للاطلاع على المواعيد حال الإعلان عنها.

موسم الحج 1445 هـ

جاء ذلك ردًا من الوزارة على الاستفسارات التي وردت إليها عبر منصة إكس حيث قال حساب العناية بالمستفيدين:” مواعيد التسجيل والتقديم لحج 1445هـ سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة”.

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زيارة الروضة الشريفة

وشددت الوزارة على ضرورة حجز موعد لزيارة الروضة الشريفة والصلاة فيها حسب المواعيد المتاحة عبر تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا.

وقال حساب خدمة المستفيدين:” يمكنكم إصدار تصريح لزيارة الروضة الشريفة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا ومتابعة التطبيق في حال توفر مواعيد يمكنكم الحجز”، ولفت إلى أن تكرار الحجز متاح مرة كل 365 يومًا.

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