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الإجراءات التصحيحية ستعلن قريبًا

توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34 %

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٤٧ مساءً
توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34 %
المواطن - فريق التحرير

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أكدت شركة بترورابغ أن الإجراءات التصحيحية بخصوص تراكم الخسائر تحت الدراسة والإعداد وسيتم الإعلان عنها ضمن القوائم المالية والتي ستصدر في الربع الأول من العام الجاري.

الإجراءات التصحيحية

وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع تداول السعودية : إنه بالإشارة إلى إعلان شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34% من رأس المال، تود الشركة أن تخبر السادة المساهمين بأن الإجراءات التصحيحية بخصوص تراكم الخسائر تحت الدراسة والإعداد.

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أوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التصحيحية ضمن الإعلان الخاص بالقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023 والذي سيتم نشره خلال الربع الحالي.

خسائر بترورابغ

وفي وقت سابق أكدت الشركة أنها تكبدت هذه الخسائر بشكل رئيسي للأسباب التالية:

  • ظروف السوق الصعبة التي أثرت سلباً على هوامش كل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية.
  • الإيقاف المجدول لوحدات المرحلة الثانية بدءاً من 1 ديسمبر 2022 إلى 23 يناير 2023.
  • الإيقاف غير المخطط لوحدة تكسير الإيثان بدءاً من 1 مارس 2023 إلى 20 مارس 2023 ، لإجراء الصيانة اللازمة لتعزيز موثوقية المصنع وكذلك الإيقاف غير المخطط له لوحدة تكسير الأوليفينات بالمُحفزات (HOFCC) لإجراء الإصلاحات والصيانة اللازمة خلال شهر ديسمبر.
  • مخصص لمرة واحدة بقيمة 365.7 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، يتعلق بمطالبة رفعها طرف ثالث ضد الشركة.
  • الزيادة الكبيرة في تكاليف التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

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