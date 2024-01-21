توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34 % ميلان يساند حارسه بعد تعرضه للعنصرية وقوع إصابات متفاوتة بحادث مروري في الباحة تكافل الخيرية : إيداع 131 مليون ريال للدفعة الثانية من إعانات الطلبة عدوى فيروس الورم الحليمي تنتقل عبر التلامس الدفاع المدني يخمد حريقًا محدودًا في مدرسة بالخبر كريستيانو رونالدو : لن أترك النصر وأعود لـ البرتغال فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية العام هل القرض العقاري يؤثر على حساب المواطن ؟ البرنامج يرد شاهد.. استقبال ضخم من الجماهير الصينية لـ بعثة النصر
أكدت شركة بترورابغ أن الإجراءات التصحيحية بخصوص تراكم الخسائر تحت الدراسة والإعداد وسيتم الإعلان عنها ضمن القوائم المالية والتي ستصدر في الربع الأول من العام الجاري.
وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع تداول السعودية : إنه بالإشارة إلى إعلان شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34% من رأس المال، تود الشركة أن تخبر السادة المساهمين بأن الإجراءات التصحيحية بخصوص تراكم الخسائر تحت الدراسة والإعداد.
أوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التصحيحية ضمن الإعلان الخاص بالقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023 والذي سيتم نشره خلال الربع الحالي.
وفي وقت سابق أكدت الشركة أنها تكبدت هذه الخسائر بشكل رئيسي للأسباب التالية: