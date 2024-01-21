توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34 %

أكدت شركة بترورابغ أن الإجراءات التصحيحية بخصوص تراكم الخسائر تحت الدراسة والإعداد وسيتم الإعلان عنها ضمن القوائم المالية والتي ستصدر في الربع الأول من العام الجاري.

الإجراءات التصحيحية

وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع تداول السعودية : إنه بالإشارة إلى إعلان شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34% من رأس المال، تود الشركة أن تخبر السادة المساهمين بأن الإجراءات التصحيحية بخصوص تراكم الخسائر تحت الدراسة والإعداد.

أوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التصحيحية ضمن الإعلان الخاص بالقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023 والذي سيتم نشره خلال الربع الحالي.

خسائر بترورابغ

وفي وقت سابق أكدت الشركة أنها تكبدت هذه الخسائر بشكل رئيسي للأسباب التالية: