توضيح من حساب المواطن بشأن تسجيل المطلقة وإضافة التابعين لها

أعاد برنامج حساب المواطن، التذكير بكيفية تسجيل المطلقة وإضافة التابعين لها في البرنامج.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين عبر منصة “إكس” على سؤال يقول “هل أم المواطنين تستطيع التقديم على حساب المواطن مع أبنائها، علمًا بأنها مطلقة ولها صك حضانة للأبناء؟”.

كيفية تسجيل المطلقة

وقال حساب المواطن “بإمكانك التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة (تابع مُعال) وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)”.

وأضاف “وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان أكبر الأبناء رفع طلب عبر صوتك مسموع برقم هويته عبر الرابط هنا“.

استمرار الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.