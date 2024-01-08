توضيح من حساب المواطن قبل إيداع الدعم

أكد حساب المواطن أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات متضمنًا جميع البدلات والعلاوات دون أي استقطاعات.

جاء ذلك ردًّا من حساب المواطن على منصة إكس، مساء اليوم الاثنين، على استفسارات في هذا الشأن، قبل يومين من إيداع دعم الدفعة الجديدة.

استمرار التسجيل في حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.