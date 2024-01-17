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توضيح من سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
توضيح من سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج سكني أن كافة شرائح المجتمع محل اهتمام، وبالنسبة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي، فمن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائيًّا للإسكان التنموي، والتواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.

جاء ذلك ردًّا من سكني على العديد من شكاوى مستفيدي الضمان الاجتماعي على منصة إكس، والذين تساءلوا عن مستجدات المشروعات في سكني وآلية التقديم إليها للاستفادة منها.

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شروط التسجيل في منصة سكني

• طلب الدعم يجب أن يكون للمرة الأولى.
• عدد الأشخاص في الأسرة لا يقل عن طفلين.
• يجب أن يكون المتقدم للدعم مقيمًا في المملكة وحاصلًا على الجنسية السعودية.
• عدم امتلاك أي أملاك ذات قيمة مثل منزل أو محلات تجارية أو أراضٍ.
• الانتماء لفئة ذوي الدخل المتوسط أو المحدود.
• عدم تجاوز العمر 25 سنة أثناء تقديم الطلب.
• في حالة المرأة المطلقة، عدم تجاوز سن الابن 25 سنة.

رابط وخطوات التسجيل في سكني

– الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
– الضغط على خيار تسجيل الدخول.
– اختيار إنشاء حساب جديد عبر إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال.
– إدخال رمز التحقق المرسل إلى هاتفك الجوال عبر رسالة نصية.
– قبول الشروط والأحكام.
– إدخال الرقم التعريفي المطلوب.
– ملء جميع البيانات المطلوبة بدقة واكتمال.
– مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، والضغط على أيقونة إرسال الطلب.

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