توضيح من مساند بشأن تكلفة نقل الخدمات والحد الأعلى للتكلفة

أكد برنامج مساند أن تكلفة نقل الخدمات يتم تحديدها من قبل صاحب العمل الحالي الراغب بنقل خدمات العامل المكفول.

ولفت مساند ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، إلى أنه يوجد حد أعلى للتكلفة بناء على الجنسية والمهنة يتم تحديدها بناء على متوسط تكاليف الاستقدام، كما يتم سداد الرسوم الحكومية من خلال الخدمات البنكية في البنك الخاص بالشخص.

استقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

طريقة الاستقدام

وأفاد موقع البرنامج أن الاستقدام عبر خدمة معروفة يتم من خلال ما يلي:

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اختيار نوع الاستقدام: قم باختيار نوع الاستقدام “معروفة”

اختيار التأشيرة : قم باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.

طلب التعاقد: قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.

الدفع: قم بسداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.