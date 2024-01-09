توضيح من مساند بشأن تكلفة نقل الخدمات والحد الأعلى للتكلفة كشف حقيقة مرض وزير الدفاع الأمريكي وسبب دخوله المستشفى مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية في الإكوادور خلال بث مباشر السجن 15 عامًا لممثل مسرحي خطف إحدى معجباته وهتك عرضها بالكويت وسم نقل المديونية يكشف معاناة طالبي السكن السفير السعودي ببريطانيا: أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يشمل إقامة دولة فلسطينية التعليم: حركة النقل الخارجي الحالية هي الأخيرة وفق الآلية الحالية أمر يُزعج سالم الدوسري بعد الطرد بـ مباراة السعودية وفلسطين وظائف شاغرة في الفطيم القابضة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
أكد برنامج مساند أن تكلفة نقل الخدمات يتم تحديدها من قبل صاحب العمل الحالي الراغب بنقل خدمات العامل المكفول.
ولفت مساند ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، إلى أنه يوجد حد أعلى للتكلفة بناء على الجنسية والمهنة يتم تحديدها بناء على متوسط تكاليف الاستقدام، كما يتم سداد الرسوم الحكومية من خلال الخدمات البنكية في البنك الخاص بالشخص.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.
وأفاد موقع البرنامج أن الاستقدام عبر خدمة معروفة يتم من خلال ما يلي:
يزيد الراجحي يتصدر الترتيب العام لرالي داكار 2024
يزيد الراجحي يتصدر الترتيب العام لرالي داكار 2024
فيديو متداول يوثق تجمد الماء فجر اليوم في حوطة بني تميم
فيديو متداول يوثق تجمد الماء فجر اليوم في حوطة بني تميم
اختيار نوع الاستقدام: قم باختيار نوع الاستقدام “معروفة”
اختيار التأشيرة : قم باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.
طلب التعاقد: قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.
الدفع: قم بسداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.