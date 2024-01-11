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الصرف خلال 30 إلى 60 يومًا

توضيح مهم من الموارد البشرية بشأن حافز الاستدامة

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٤ مساءً
توضيح مهم من الموارد البشرية بشأن حافز الاستدامة
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بأن صرف حافز الاستدامة يتم خلال 30 إلى 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب عليه.

جاء ذلك في رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية على سؤال بشأن موعد صرف حافز الاستدامة في حال قبول فاتورة الحافز.

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شروط الاستفادة من حافز الاستدامة

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت في وقت سابق، أنه من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد أو أن يكون مسجلًا في قائمة أفراد برنامج توطين.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن هناك بعض الشروط للاستفادة من حافز الاستدامة، وفقًا لما يلي:

1- يجب أن يكون للموظف طلب دعم أجور ببرنامج توطين.

2- لابد وأن يكون لديه حساب في قائمة أفراد برنامج توطين.

3- أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية.

4- لديه دخل ثابت لا يتجاوز عن 2000 ريال.

5- عدم إقامة في دور الرعاية الاجتماعية.

6- أن يبحث عن فرص عمل مناسبة بكل جدية.

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