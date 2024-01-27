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ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك

توقعات الطقس اليوم: غبار وأمطار على غالبية المناطق

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: غبار وأمطار على غالبية المناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقس بارد على معظم مناطق المملكة وتكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية.

توقعات الطقس اليوم

كما يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز).

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حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

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