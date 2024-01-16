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تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترًا

توقعات باستمرار الأمطار والرياح الهابطة من الغد إلى السبت

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١١ مساءً
توقعات باستمرار الأمطار والرياح الهابطة من الغد إلى السبت
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، استمرار فرص هطول الأمطار بدءًا من الغد الأربعاء.

وأشار المركز، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، إلى استمرار فرص الأمطار من يوم غد الأربعاء إلى يوم السبت.

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وتابع، أن الأمطار يصحبها رياح هابطة نشطة السرعة حيث تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترًا في الساعة وستكون مثيرة للأتربة.

توقعات حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان، عسير والباحة.

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