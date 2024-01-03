توقعات باستمرار هطول الأمطار على 3 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية حفر الباطن والقيصومة وأجزاء من منطقة حائل، هطول أمطار رعدية متوسطة لغزيرة، يصاحبها نشاط للرياح السطحية.
وقال المركز في تدوينة له عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء: إن تلك الأمطار من المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة، وامتدادها إلى الأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض والقصيم وسواحل المنطقة الشرقية.
كما حث المركز الوطني للأرصاد، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة.