توقعات بخفض إنتاج أوبك+ مجددًا في الربع الأول من 2024

توقعت “إس آند بي غلوبال كومودتي إنسايتسس”، أن يطبق تحالف أوبك+ جولة جديدة من خفض الإنتاج خلال الربع الأول من العام الجاري.

تخفيضات الإمدادات النفطية

واتفق تحالف أوبك بلس، في نهاية نوفمبر 2023، على تعميق تخفيضات الإمدادات خلال الربع الجاري بنحو 900 ألف برميل يوميًّا. تم تحديد حصص أوبك الحالية حتى نهاية مارس على الرغم من أن وزراء الدول الأعضاء في التحالف قالوا إنه يمكن تعديلها بحسب الحاجة.

قالت مؤسسة “إس آند بي” في تقرير حديث: إنه في حال أقدم التحالف على جولة أخرى من خفض الإنتاج، ستكون الخامسة من نوعها منذ أكتوبر 2022، لدعم الأسعار في مواجهة ارتفاع الإمدادات من خارج منظمة “أوبك”.