توقعات بمعاودة فرص هطول الأمطار نهاية الأسبوع

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى صباح الغد، ومعاودة فرص هطول الأمطار نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

الضباب

وقال العقيل خلال حواره إلى قناة الإخبارية: إن الضباب الذي تكون الصباح الباكر الاثنين أدى إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية وبقي حتى بعد شروق الشمس سيعود في ساعات المساء وصباح الغد في حائل، والجوف والحدود الشمالية.

وتابع أن الأجواء تستقر على مناطق شمال المملكة وتعاود البرودة عليها بعد ذلك، متوقعًا أن تبقى فرص هطول الأمطار على بعض أجزاء الساحل الشرقي من المملكة.