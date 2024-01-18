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حسب النموذج العددي السعودي

توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق ليومين

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٢٨ مساءً
توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق ليومين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعه بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق خلال نهاية الأسبوع.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه على منصة “إكس”: إنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت على أجزاء من مناطق عسير، جازان، مكة المكرمة والباحة، حسب النموذج العددي السعودي.

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أمطار مستمرة

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أكد أن الأجواء مناسبة في طقس نهاية الأسبوع على معظم المناطق.

ولفت عبر حسابه على منصة إكس إلى أن الأمطار مستمرة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء متفرقة من الوسطى والشرقية الخميس والجمعة، وعلى الباحة وعسير وجازان أيام الخميس والجمعة والسبت.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل، كذلك على نجران، جازان، عسير والباحة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.

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