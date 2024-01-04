توقف مفاوضات بوكا جونيورز مع بانيغا

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا خلال الفترة المقبلة.

تعثر مفاوضات بانيغا وبوكا جونيورز

وأكد المتخصص في أخبار الانتقالات بأمريكا الجنوبية، الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، أن نادي نيولز أولد بويز انضم إلى سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع بانيغا في الميركاتو الشتوي الحالي.

ولفت سيزار لويس ميرلو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الخميس، إلى توقف المفاوضات بين بوكا جونيورز وبانيغا منذ عدة أيام، بسبب خلافات مادية، بجانب مدة التعاقد، ما تسبب في تعثر الصفقة.

وشارك النجم الأرجنتيني في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بدوري روشن السعودي هذا الموسم، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وحصل على بطاقتين صفراوين، وبطاقتين حمراوين.

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع بانيغا صاحب الـ35 عامًا، في عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، وجدد تعاقده في الصيف الماضي لمدة موسم آخر حتى عام 2024.

الشباب في دوري روشن

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل 6 مرات، وخسر 8 لقاءات.