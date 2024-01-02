توكلنا: تغيير الجوال يتم في أبشر أولاً

جدد تطبيق توكلنا التأكيد على أن تغيير الجوال لا يتم إلا بعد أن يتم تغيير الجوال في منصة أبشر أفراد أولاً ثم اتباع الطريقة المعتادة للتغيير.

تغيير الجوال

جاء ذلك ردًا على استفسارات تلقاها حساب خدمة المستفيدين في التطبيق حيث رد بالقول: يتطلب تغيير رقم الجوال المسجل في تطبيق توكلنا تغييره أولاً في منصة أبشر ومن ثم تحديثه في تطبيق توكلنا من خلال صفحة تسجيل الدخول ثم تحديث رقم الجوال أسفل الصفحة.

تحديث الهوية في توكلنا

وفي شأن متصل وحول تحديث الهوية قالت خدمة المستفيدين إن ذلك يتطلب ما يلي:

يجب أولا استلام الهوية الوطنية

التحقق من ظهور الهوية في منصة أبشر

تفعيل الهوية الرقمية في منصة أبشر

تسجيل الدخول لتطبيق توكلنا خدمات

النقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية

تحديث البيانات أسفل الصفحة.

وبشأن تحديث البيانات في التطبيق يجب أولا التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار والنقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية ثم تحديث البيانات أسفل الصفحة.