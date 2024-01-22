توليد الأفكار وجودة المشاريع أبرز فعاليات اليوم الأول للهاكثون بجامعة الفيصل

تتواصل فعاليات هاكثون المسؤولية المجتمعية في نسخته الثانية، والذي تنظمه جمعية المسؤولية المجتمعية، وترعاه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الفيصل، بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من 15 جامعة من مختلف مناطق المملكة، وبإشراف ومتابعة من بعض المشرفين والمدربين المتخصصين، الذين ناقشوا مع فرق العمل سير المناقشات وآلياتها والمشاكل والتحديات التي واجهتهم ومحاولة تذليلها والنتائج التي توصلوا لها.

توليد الأفكار وجودة المشاريع

وركزت فعالية اليوم الأول أمس الأحد على مناقشة توليد الأفكار وجودة المشاريع، إضافة لصناعة الهوية البصرية للشركات، والتعرف على العلامة التجارية العالمية وما تشمله من (الرؤية والرسالة والأهداف) والخدمات المقدمة والتواصل مع العملاء، كذلك الدراسة السوقية للمشروع بطريقة احترافية ومختصرة.

وتتركز فعاليات الهاكثون لليوم الثاني يوم الاثنين 22 يناير على لغات البرمجة والأفكار التقنية. بينما تركز فعاليات اليوم الثالث الثلاثاء 23 يناير على تجربة التطبيقات (الهايبرد) وتقديم الاستشارات النهائية للمشاريع، وفي اليوم الرابع الأربعاء 24 يناير لفعاليات الهاكثون القيام بالجولة التحكيمية للمشاريع العشر وبعدها تجتمع اللجنة التحكيمية لفرز النتائج وتحديد الفائزين.

أسماء الفائزين

وتختتم فعالية هاكثون المسؤولية المجتمعية بنسخته الثانية اليوم الخامس والأخير الذي يوافق يوم الخميس 13 رجب 1445 الموافق 25 يناير 2024م الساعة 12:30 ظهرًا بإعلان أسماء الفائزين والمشاريع الفائزة وتكريمهم بفندق كراون بلازا في (قاعة السيوار) بالمدينة الرقمية بالرياض بحضور عدد من المسئولين وكبار الشخصيات والشركاء من القطاعات الحكومية والرعاة والداعمين والإعلاميين ونخبة من الجمهور والمهتمين بجانب منسوبي جمعية المسؤولية المجتمعية وأعضاء اللجان العاملة في هاكثون المسؤولية المجتمعية.