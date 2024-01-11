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بهدف زيادة حجم أعمالها في التجارة الإلكترونية

تيك توك تحد من الماركات العالمية المقلدة ضمن متجرها

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٩ مساءً
تيك توك تحد من الماركات العالمية المقلدة ضمن متجرها
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تجري مجموعة مويت هينيسي لويس فويتون LVMH المتخصصة في السلع الفاخرة مناقشات مع تيك توك بخصوص خطة للحد من المنتجات المقلدة المباعة ضمن متجرها الإلكتروني، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ.

متجر إلكتروني عالمي

وقال توتو هابا، نائب الرئيس الأول للتسويق الشامل العالمي لشركة Benefit Cosmetics، وهي علامة تجارية لمستحضرات التجميل مملوكة لمجموعة LVMH، إن الهدف هو العمل معًا لتحقيق تجربة تسوق راقية مع توسيع تيك توك لمتجرها الإلكتروني عالميًا.

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وتمتلك مجموعة مويت هينيسي لويس فويتون LVMH أيضًا 74 علامة تجارية أخرى، مثل لويس فويتون، وكريستيان ديور، وجيفنشي، وتيفاني آند كو، وتاغ هوير.

مكافحة البضائع المقلدة

وقال هابا إن مجموعة LVMH لديها اتفاق مع مجموعة علي بابا لمكافحة البضائع المقلدة في متجرها الإلكتروني Tmall. وتعد الصفقة خطوة كبيرة لتعزيز سمعة متجر تيك توك بين العلامات التجارية والمتسوقين في الأسواق الجديدة الرئيسية.

وأطلقت المنصة متجرها في الولايات المتحدة في العام الماضي ولديها أهداف طموحة، إذ تهدف إلى زيادة حجم أعمالها في التجارة الإلكترونية الأمريكية بمقدار 10 أضعاف لتصل إلى 17.5 مليار دولار في عام 2024، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.

تآكل قيمة المنتج

وتعاني المتاجر الإلكترونية المختلفة منذ فترة طويلة وجود بائعين يبيعون المنتجات المقلدة بأسعار منخفضة للغاية، وتكافح المتاجر هذه الظاهرة بدرجات متفاوتة من النجاح.

وتخدع مثل هذه المنتجات العملاء من أجل الدفع مقابل منتج غير أصلي، وتردع العلامات التجارية عن البيع عبر المنصة التي تستضيف تلك المنتجات لأن ذلك قد تؤدي إلى تآكل قيمة المنتج الحقيقي.

حماية الملكية الفكرية

وقال هابا: “من المهم بالنسبة لنا حماية ملكيتنا الفكرية ضمن متجر تيك توك، ويبدو أن المنصة مستعدة للتحدث معنا بخصوص هذا الموضوع ووضع حواجز الحماية المناسبة”.

وتبلغ مجموعة مويت هينيسي لويس فويتون LVMH تيك توك بخصوص المنتجات المشبوهة التي تحمل العلامة التجارية Benefit Cosmetics.

متجر تيك توك

ويعمل متجر تيك توك في الولايات المتحدة بصفته جزءًا متكاملًا مع خلاصة الفيديو مع تحديد المستخدمين والعلامات التجارية القادرة على وضع علامة على المنتجات وبيعها من خلال مقاطع الفيديو.

وسارعت العديد من العلامات التجارية الكبيرة إلى البيع عبر متجر المنصة في الولايات المتحدة، مع أن العديد من العلامات التجارية الأخرى كانت أبطأ في الانضمام إلى المتجر.

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