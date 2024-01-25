تيك توك تنافس يوتيوب قريبًا بمقاطع الفيديو الطويلة

تستعد تيك توك لمنافسة يوتيوب في مجال مقاطع الفيديو الطويلة، إذ تختبر المنصة قدرة المستخدمين على تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 30 دقيقة، مما يشير إلى تحرك كبير بعيدًا عن تنسيق الفيديو القصير الذي جعلها شائعة.

إصدار تجريبي من تيك توك

واكتشف مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، الخيار الجديد في الإصدار التجريبي من تطبيق المنصة لنظام التشغيل iOS في المملكة المتحدة.

وأشار نافارا إلى أن بعض المستخدمين يرون الخيار في الإصدار التجريبي من تطبيق تيك توك لنظام التشغيل أندرويد أيضًا.

شعبية تيك توك

وارتفعت شعبية تيك توك في البداية بفضل تنسيق الفيديو القصير، مع أنها بدأت تتبنى ببطء المحتوى الطويل.

وفي حال طرحت المنصة الصينية حد التحميل الجديد على نطاق واسع، فإنها تكون قد ابتعدت جدًا عن الحد الأقصى لوقت الفيديو الأصلي البالغ قدره 15 ثانية.

منافسة مباشرة مع يوتيوب

ورفعت المنصة الحد في البداية من 15 ثانية إلى 60 ثانية، ومن ثم وسعت الحد لاحقًا إلى 180 ثانية، وأعادت توسيع الحد مرة أخرى إلى 600 ثانية. وبدأت تيك توك باختبار حد تحميل الفيديو لمدة تصل إلى 15 دقيقة قبل بضعة أشهر.

ويضع هذا التغيير المنصة الصينية في منافسة مباشرة مع يوتيوب، وتشير هذه الخطوة إلى أنها تريد جذب منشئي مقاطع الفيديو الطويلة الذين ينشرون المحتوى عادةً عبر يوتيوب.

الفرق بين تيك توك ويوتيوب

وكان يُنظر إلى تيك توك في الماضي على أنها منصة للمحتوى القصير، في حين كان يُنظر إلى يوتيوب على أنها منصة للمحتوى الطويل، إذ يستخدم منشئو المحتوى كلا المنصتين للوصول إلى المشاهدين.

وأدت السنوات القليلة الماضية إلى عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين منصتي الفيديو، إذ تتبنى تيك توك مقاطع فيديو طويلة وتتبنى يوتيوب مقاطع فيديو قصيرة عبر Shorts.

الحد الجديد لتيك توك

ويفتح الحد الجديد البالغ قدره 30 دقيقة الباب أمام نوع جديد من المحتوى لم يكن ممكنًا مع الحدود الزمنية السابقة، وهو القدرة على تحميل حلقات كاملة من البرامج المتلفزة. ولن تضطر الشبكات بعد الآن إلى تقسيم الحلقة الواحدة إلى أجزاء متعددة مع هذا الحد الجديد البالغ قدره 30 دقيقة، ويمكنها بدلًا من ذلك نشر حلقات كاملة في مقطع فيديو واحد عبر تيك توك.

وتستخدم الشبكات تيك توك للوصول إلى المشاهدين، وقد يشجعهم الحد الزمني الجديد للتحميل على مشاركة المحتوى عبر المنصة الصينية. وقد لا يرغب الجميع برؤية مقاطع الفيديو الطويلة عبر تيك توك، وخاصة أن معظم الأشخاص يستخدمون المنصة للحصول على مقاطع فيديو سريعة وقصيرة.