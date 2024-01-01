توقعات بمعاودة فرص هطول الأمطار نهاية الأسبوع سيارة عبدالله العسيري حج بها 26 مرة فما قصتها؟ تيليجرام تُعيد تصميم واجهة المكالمات مشرف سياحي لكل 25 معتمرًا طريف أعلى تكرار لانخفاض الحرارة في يناير خلال الـ37 سنة الماضية لغز طائرة أقلعت فجر 2024 وحطت 2023 90 هزة ارتدادية في اليابان بعد الزلازل عوامل وراء زيادة معدل إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية نجم بورتو يحسم مصيره من الانتقال لـ دوري روشن صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 74 لشهر يناير
أطلقت منصة المراسلة الفورية تيليجرام تحديثًا جديدًا أعادت من خلاله تصميم واجهة المكالمات الصوتية والمرئية التي يجريها المستخدمون عبر التطبيق.
وقالت المنصة، عبر موقعها الرسمي: إنها أعادت تصميم واجهة المكالمات كاملةً، وذلك بإضافة تأثيرات حركية جديدة وخلفيات مميزة تتغير بشكلٍ ديناميكي وفقًا لحالة المكالمة.
ومن الأسباب الأخرى التي دفعت المنصة إلى إعادة تصميم واجهة المكالمات جعلها تستهلك موارد الأجهزة بصورة أقل مما هي عليه، لإطالة عمر البطارية وتحسين أداء التطبيق في الأجهزة القديمة.
وأفادت تيليجرام بأنها أصلحت مئات المشكلات التقنية في المكالمات وواجهة المستخدم الخاصة بها، كما حسّنت جودة الصوت، ووعدت بالمزيد من التحسينات خلال عام 2024.
وحدثت تيليجرام نظام البوتات في المنصة للسماح لها بالتفاعل مع الرسائل وإدارة التفاعلات والاقتباسات والروابط، وإرسال الردود، وغيرها. وزعمت تيليجرام أن ذلك هو التحديث الأكبر لمنصة البوتات منذ إطلاقها.