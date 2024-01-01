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لإطالة عمر البطارية وتحسين أداء التطبيق

تيليجرام تُعيد تصميم واجهة المكالمات

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٢ مساءً
تيليجرام تُعيد تصميم واجهة المكالمات
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت منصة المراسلة الفورية تيليجرام تحديثًا جديدًا أعادت من خلاله تصميم واجهة المكالمات الصوتية والمرئية التي يجريها المستخدمون عبر التطبيق.

إعادة تصميم واجهة المكالمات

وقالت المنصة، عبر موقعها الرسمي: إنها أعادت تصميم واجهة المكالمات كاملةً، وذلك بإضافة تأثيرات حركية جديدة وخلفيات مميزة تتغير بشكلٍ ديناميكي وفقًا لحالة المكالمة.

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ومن الأسباب الأخرى التي دفعت المنصة إلى إعادة تصميم واجهة المكالمات جعلها تستهلك موارد الأجهزة بصورة أقل مما هي عليه، لإطالة عمر البطارية وتحسين أداء التطبيق في الأجهزة القديمة.

إصلاح مشكلات التقنية

وأفادت تيليجرام بأنها أصلحت مئات المشكلات التقنية في المكالمات وواجهة المستخدم الخاصة بها، كما حسّنت جودة الصوت، ووعدت بالمزيد من التحسينات خلال عام 2024.

وحدثت تيليجرام نظام البوتات في المنصة للسماح لها بالتفاعل مع الرسائل وإدارة التفاعلات والاقتباسات والروابط، وإرسال الردود، وغيرها. وزعمت تيليجرام أن ذلك هو التحديث الأكبر لمنصة البوتات منذ إطلاقها.

التحديث الجديد لتيليجرام

ومن التغييرات الأخرى التي يحملها التحديث ما يُطلق عليه “تأثير ثانوس”، وهو تأثير تبخر حركي يُظهر تلاشي الرسائل عند حذفها. وكانت المنصة قد أتاحته في وقتٍ سابق في تطبيقها في آيفون وآيباد قبل إعلان توفره في أجهزة أندرويد مع التحديث الجديد.

وقالت تيليجرام: إن التحديث يحتوي على العديد من المزايا الأخرى، لكنها ستكشف عنها في وقت لاحق خلال الشهر الجاري.

ويمكن للمستخدمين الآن تحميل التحديث الجديد، الذي يحمل رقم 10.5.0، من متجري جوجل بلاي أو آب ستور.

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