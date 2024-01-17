ثاني صفقة يريدها الهلال بعد ضم رينان لودي

وضع نادي الهلال أنظاره على ضم الصفقة الثانية للفريق الكروي الأول، وذلك بعد ضم البرازيلي رينان لودي ظهير أيسر فريق أوليمبك مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تفاصيل صفقة رينان لودي

وأوضح الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن مجلس إدارة شركة النادي، أنهى إجراءات التوقيع مع البرازيلي رينان لودي، حيث سيُمثل الأزرق لمدة 3 مواسم ونصف، حتى عام 2027.

الهلال يفكر في ضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي، حيث ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي والهلال في يناير 2024، لكن اللاعب النيجيري صاحب الـ 29 عامًا جدد عقده مع نابولي حتى عام 2026.

وتحدث وكيل أعمال أوسيمين في تصريحات نقلها موقع فابريزيو رومانو: ”هل يُوجد شرط جزائي؟، العقد سري لا يمكنني الحديث عنه لكننا سننظر إلى العروض التي ستأتي له في الصيف، ورغم وصول عروض مغرية له في صيف 2023، لكنه قرر البقاء في نابولي”.

شرط جزائي في عقد أوسيمين

ويملك أوسيمين شرطًا جزائيًّا في عقده مع نابولي يصل إلى 130 مليون يورو، أي سيكون على الهلال دفع المبلغ المذكور من أجل ضم اللاعب في يناير أو في صيف عام 2024.

وكان أوسيمين تُوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 في حفل كبير أُقيم في دولة المغرب.