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ثلاثية تحسم الفوز لـ السنغال ضد غامبيا

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٤٦ مساءً
ثلاثية تحسم الفوز لـ السنغال ضد غامبيا
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة السنغال ضد غامبيا قبل قليل، بفوز المنتخب السنغالي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

السنغال ضد غامبيا

وافتتح اللاعب باب غايي التسجيل للمنتخب السنغالي في الدقيقة الرابعة.

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وفي الشوط الأول تلقى اللاعب إيبو آدامز من منتخب غامبيا البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ45 بعد تدخله القوي على أحد لاعبي السنغال.

السنغال ضد غامبيا - 1

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب لامين كامارا الهدفين الثاني والثالث للمنتخب السنغالي في الدقيقتين الـ 53 والـ87.

يذكر أن منتخب السنغال كان تُوج بنسخة 2021، بالفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

السنغال ضد غامبيا - 1

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