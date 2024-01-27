ثلاثية تحسم مباراة الأهلي ضد ووهان

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انتهت مباراة الأهلي ضد ووهان الصيني، بفوز الراقي بثلاثية لهدف وذلك في إطار لقاء ودي في بطولة كأس دبي للتحدي المقامة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نادي ووهان الصيني كان المبادر بالتسجيل في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول ثم تعادل اللاعب سميحان النابت لـ الراقي في الدقيقة العاشرة.
وعند حلول الدقيقة الـ70 من عمر المباراة، سجل اللاعب الإسباني جابري فيجا الهدف الثاني للراقي، ثم أضاف اللاعب فهد الرشيدي الهدف الثالث للراقي في الدقيقة الـ79.
وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب آل مكتوم بنادي النصر في الإمارات.