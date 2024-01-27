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في بطولة كأس دبي للتحدي

ثلاثية تحسم مباراة الأهلي ضد ووهان

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٤٢ مساءً
ثلاثية تحسم مباراة الأهلي ضد ووهان
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الأهلي ضد ووهان الصيني، بفوز الراقي بثلاثية لهدف وذلك في إطار لقاء ودي في بطولة كأس دبي للتحدي المقامة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مباراة الأهلي ضد ووهان

نادي ووهان الصيني كان المبادر بالتسجيل في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول ثم تعادل اللاعب سميحان النابت لـ الراقي في الدقيقة العاشرة.

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مباراة الأهلي السعودي ضد ووهان

وعند حلول الدقيقة الـ70 من عمر المباراة، سجل اللاعب الإسباني جابري فيجا الهدف الثاني للراقي، ثم أضاف اللاعب فهد الرشيدي الهدف الثالث للراقي في الدقيقة الـ79.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب آل مكتوم بنادي النصر في الإمارات.

مباراة الأهلي السعودي ضد ووهان

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