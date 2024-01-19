ثلاثية تُهدي السنغال ضد الكاميرون بطاقة التأهل لدور الـ16

انتهت مباراة السنغال ضد الكاميرون مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بفوز المنتخب السنغالي بثلاثية لهدف وتأهله لثمن نهائي البطولة.

السنغال ضد الكاميرون

وفي الشوط الأول، افتتح المنتخب السنغالي التهديف عبر اللاعب إسماعيلا سار في الدقيقة الـ16.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب السنغال الهدف الثاني عبر اللاعب حبيب ديالو في الدقيقة الـ72، ثم قلص اللاعب الكاميروني جان شارل كاسيتيليتو الفارق لمنتخب بلاده بإحرازه هدفًا في الدقيقة الـ83.

وعند حلول الدقيقة الـ91، سجل ساديو ماني الهدف الثالث للمنتخب السنغالي من تصويبة مخادعة، ليصبح رصيد منتخب السنغال 6 نقاط ومتأهلًا لدور ثمن النهائي في البطولة، بينما تجمد رصيد منتخب الكاميرون عند نقطة.