ثلاثية تُهدي السنغال ضد الكاميرون بطاقة التأهل لدور الـ16 ماذا قال جوردان هندرسون عن الاتفاق والدوري السعودي بعد انضمامه لـ أياكس ؟ كتم الهم قد يسبب الجلطة لقطات من ليلة صلاح الشرنوبي بعدسة “المواطن” شروط جديدة ومخففة للحصول على الجنسية الألمانية رونالدو بعد فوزه بجائزة جلوب سوكر: استمروا في دعم النصر إندونيسيا تهزم فيتنام بهدف برغر الجراد في القصيم القبض على شخص تحرش بآخر في مكة المكرمة كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط
انتهت مباراة السنغال ضد الكاميرون مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بفوز المنتخب السنغالي بثلاثية لهدف وتأهله لثمن نهائي البطولة.
وفي الشوط الأول، افتتح المنتخب السنغالي التهديف عبر اللاعب إسماعيلا سار في الدقيقة الـ16.
وفي الشوط الثاني، سجل منتخب السنغال الهدف الثاني عبر اللاعب حبيب ديالو في الدقيقة الـ72، ثم قلص اللاعب الكاميروني جان شارل كاسيتيليتو الفارق لمنتخب بلاده بإحرازه هدفًا في الدقيقة الـ83.
وعند حلول الدقيقة الـ91، سجل ساديو ماني الهدف الثالث للمنتخب السنغالي من تصويبة مخادعة، ليصبح رصيد منتخب السنغال 6 نقاط ومتأهلًا لدور ثمن النهائي في البطولة، بينما تجمد رصيد منتخب الكاميرون عند نقطة.