ثلاثية تُهدي الفوز لـ الإمارات ضد هونغ كونغ

انتهت مباراة الإمارات ضد هونغ كونغ، بفوز منتخب الإمارات بنتيجة 3- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

الإمارات ضد هونغ كونغ

وتقدم المنتخب الإماراتي بالهدف الأول عبر اللاعب سلطان الأميري في الدقيقة الـ34.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب هونغ كونغ هدف التعادل عبر اللاعب تشان سيو كوان في الدقيقة الـ50.

وفي الدقيقة الـ53، سجل المنتخب الإماراتي الهدف الثاني عبر اللاعب زايد سلطان، ثم سجل يحيى الغساني الهدف الثالث لمنتخب الإمارات في الدقيقة الـ91.

وكانت مباريات اليوم في كأس أمم آسيا، انتهت بفوز اليابان على منتخب فيتنام برباعية لهدفين، وفوز منتخب الإمارات على هونغ كونغ بثلاثية لهدف، وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين إيران وفلسطين.