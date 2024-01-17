صفقة مهمة تقترب من برشلونة لـ الاتحاد القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر ثلاثية لـ منتخب المغرب ضد تنزانيا توضيح من سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي القبض على مقيمة تروج الحشيش في الرياض الجماهير المصرية تهاجم محمد صلاح قبل مباراة غانا تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit فوائد ماء الشعير وطريقة تحضيره ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل لبنان ضد الصين وتأهل قطر شروط عقد الايجار في الضمان الاجتماعي
انتهت مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا بفوز المنتخب المغربي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.
اللاعب رومان سايس نجم نادي الشباب، افتتح التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة الـ30.
وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب المغربي هدفين عبر كل من عز الدين أوناحي ويوسف النصيري في الدقيقتين الـ77 والـ80.
وشهدت المباراة طرد اللاعب “نوفاتوس ميروشي” من منتخب تنزانيا في الدقيقة الـ 70 بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين.
وتُختتم مباريات المجموعة السادسة اليوم في تمام الـ11 مساءً بتوقيت السعودية بلقاء بين منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.