Icon

صفقة مهمة تقترب من برشلونة لـ الاتحاد Icon القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر Icon ثلاثية لـ منتخب المغرب ضد تنزانيا Icon توضيح من سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي Icon القبض على مقيمة تروج الحشيش في الرياض Icon الجماهير المصرية تهاجم محمد صلاح قبل مباراة غانا Icon تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit Icon فوائد ماء الشعير وطريقة تحضيره Icon ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل لبنان ضد الصين وتأهل قطر Icon شروط عقد الايجار في الضمان الاجتماعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في بطولة كأس أمم إفريقيا

ثلاثية لـ منتخب المغرب ضد تنزانيا

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
ثلاثية لـ منتخب المغرب ضد تنزانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا بفوز المنتخب المغربي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.

المغرب ضد تنزانيا

اللاعب رومان سايس نجم نادي الشباب، افتتح التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة الـ30.

قد يهمّك أيضاً
عضو مجلس إدارة النصر ردًّا على استبعاد نواف العقيدي: والله عيب !

عضو مجلس إدارة النصر ردًّا على استبعاد نواف العقيدي: والله عيب !

جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: أنقذوا الفلسطينيين من “الإبادة الجماعية”

جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: أنقذوا الفلسطينيين من “الإبادة الجماعية”

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب المغربي هدفين عبر كل من عز الدين أوناحي ويوسف النصيري في الدقيقتين الـ77 والـ80.

المغرب ضد تنزانيا

وشهدت المباراة طرد اللاعب “نوفاتوس ميروشي” من منتخب تنزانيا في الدقيقة الـ 70 بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين.

وتُختتم مباريات المجموعة السادسة اليوم في تمام الـ11 مساءً بتوقيت السعودية بلقاء بين منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

المغرب ضد تنزانيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن خالد: 7 سنين ما سجلت عليه خطأ واحدًا
السعودية اليوم

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن...

السعودية اليوم
ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري
السعودية اليوم

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق...

السعودية اليوم
تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة...

السعودية اليوم
مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله
العالم

مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل...

العالم
كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر
الرياضة

كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر

الرياضة
سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق
السعودية اليوم

سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق

السعودية اليوم
12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي
الرياضة العالمية

تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام...

الرياضة العالمية