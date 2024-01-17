ثلاثية لـ منتخب المغرب ضد تنزانيا

انتهت مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا بفوز المنتخب المغربي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.

المغرب ضد تنزانيا

اللاعب رومان سايس نجم نادي الشباب، افتتح التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة الـ30.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب المغربي هدفين عبر كل من عز الدين أوناحي ويوسف النصيري في الدقيقتين الـ77 والـ80.

وشهدت المباراة طرد اللاعب “نوفاتوس ميروشي” من منتخب تنزانيا في الدقيقة الـ 70 بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين.

وتُختتم مباريات المجموعة السادسة اليوم في تمام الـ11 مساءً بتوقيت السعودية بلقاء بين منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.