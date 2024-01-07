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ثنائية تُهدي الفوز لـ مصر ضد تنزانيا وديًّا قبل كأس أمم إفريقيا

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣١ مساءً
ثنائية تُهدي الفوز لـ مصر ضد تنزانيا وديًّا قبل كأس أمم إفريقيا
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا، مساء اليوم الأحد، بفوز المنتخب المصري بنتيجة 2- 0 وديًّا، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

مصر ضد تنزانيا

وكان المنتخب المصري نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمود حسن “تريزيجيه” في الدقيقة الـ33 بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد صلاح.

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وفي الشوط الثاني من مباراة مصر ضد تنزانيا، سجل الحارس آيشي مانولا هدفًا ثانيًا للمنتخب المصري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ74.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وسيخوض المنتخب المصري أول مباراة له في كأس الأمم الإفريقية ضد منتخب موزمبيق يوم 14 يناير، ثم سيواجه المنتخب الغاني في الجولة الثانية يوم 18 يناير، ثم مواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم 22 يناير.

مصر ضد تنزانيا

مجموعات كأس أمم إفريقيا

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “كوت ديفوار البلد المضيف، نيجيريا، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو”.

المجموعة الثانية مكونة من: “مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق”.

المجموعة الثالثة مكونة من: “السنغال، الكاميرون، غينيا كوناكري، جامبيا”.

المجموعة الرابعة مكونة من: “الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا”.

المجموعة الخامسة مكونة من: “تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا”.

المجموعة السادسة: “المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا”.

وكان المنتخب السنغالي تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 الذي أُقيم في الكاميرون على حساب منتخب مصر.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سبق له وأن حقق لقب كأس أمم إفريقيا في 7 مناسبات كان آخرها في عام 2010 على حساب المنتخب الغاني.

مصر ضد تنزانيا

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