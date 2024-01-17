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ثنائي النصر يستعد للرحيل

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:١١ مساءً
ثنائي النصر يستعد للرحيل
المواطن - فريق التحرير

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يستعد لاعبان في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للرحيل عن صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مادو وخالد الغنام سيرحلان

وأكد الإعلامي علي العنزي، أنه سيتم خروج لاعبَين من النصر خلال الساعات القادمة، موضحًا أن عبدالله مادو سينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

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عبدالله مادو - النصر
عبدالله مادو

وأشار العنزي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، إلى أن خالد الغنام، سيرحل هو الآخر، إلا أنه لم يحسم وجهته الجديدة حتى الآن، حيث إنه حائر بين الانتقال إلى الاتفاق أو الفتح.

خالد الغنام
الغنام – المصدر @AlNassrFC

النصر يستعد لجولة الصين

على الجانب الآخر، يستعد العالمي بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو لخوض وديتين في جولته بالصين، حيث سيُلاقي شنغهاي شينهوا، يوم 24 من شهر يناير الجاري، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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