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ثوران بركان جزيرة سوانوز جنوب غرب اليابان

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٥ صباحاً
ثوران بركان جزيرة سوانوز جنوب غرب اليابان
المواطن - فريق التحرير

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ثار بركان في جزيرة بجنوب غربي اليابان في وقت مبكر من اليوم الأحد، وفقا لما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، مطالبة المتسلقين وغيرهم على اتخاذ إجراءات لحماية حياتهم.

بركان في اليابان

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن البركان ثار في الساعة 12:22 صباح الأحد (1522 السبت بتوقيت جرينتش) في جبل أوتاكي في جزيرة سوانوز بمحافظة كاجوشيما، ولم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع إصابات.

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ورفعت وكالة الأرصاد الجوية مستوى التحذير من النشاط البركاني، مطالبةً بعدم الاقتراب من فوهة البركان، لاحتمال قذف البركان لصخور كبيرة في الهواء ضمن دائرة نصف قطرها حوالي كيلومترين من فوهته.

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