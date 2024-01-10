أكد الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية دكتور عبد العزيز السبيل، أن جائزة الملك فيصل لا تقبل ترشيحات الأحزاب السياسية أو الأفراد، مشيراً إلى أن “المؤهلين يخضعون لتقييم من قبل اللجان والخبراء”.

وتعد جائزة الملك فيصل ثاني أكبر جائزة عالمية بعد جائزة نوبل، ويبلغ إجمالي جوائزها مليون دولار سنويا، موزعة على 5 أفرع، هي: ” خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم”.

وقال السبيل، في مداخلة مع قناة الإخبارية: “جائزة الملك فيصل لا تقبل ترشيح الأحزاب السياسية أو الأفراد، والمؤهلون يخضعون لتقييم من قبل اللجان والخبراء في مراحل تحكيم مختلفة”.

وأضاف: “الترشيحات تبدأ من أول سبتمبر وحتى نهاية مارس من العام التالي، نحدد القائمة القصيرة، ثم نقرأ الأعمال قراءة مستفيضة لاختيار الفائزين”.

وتُقبل الترشيحات لجائزة الملك فيصل من الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات.