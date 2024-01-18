جائزة جديدة يفوز بها كريستيانو رونالدو

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كشف الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن فوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر بجائزة جديدة عن عام 2023.
وحصد رونالدو جائزة أكبر هداف أوروبي لعام 2023 بعد تسجيله 54 هدفًا مع النصر ومنتخب البرتغال.
وجاء الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثاني بعدما سجل 52 هدفًا، أما النجم الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني فجاء في المركز الثالث برصيد 52 هدفًا.
في المركز الرابع يتواجد إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 50 هدفًا.