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خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

جاتوزو: هناك مفاوضات من الهلال لضم رينان لودي

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٢ مساءً
جاتوزو: هناك مفاوضات من الهلال لضم رينان لودي
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني لمارسيليا، الإيطالي جينارو جاتوزو، على وجود مفاوضات من الهلال، للتعاقد مع نجم فريقه، البرازيلي رينان لودي.

جاتوزو يؤكد مفاوضات الهلال

وأكد جاتوزو خلال تصريحاته التي نقلها خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن الهلال يجري مفاوضات حاليًا للتعاقد مع رينان لودي في الميركاتو الشتوي.

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رينان لودي
لودي

وأضاف جاتوزو قائلًا: “نعم هناك محادثات جارية، وذلك لم أرغب في المخاطرة والدفع به في مباراة مارسيليا ضد ستراسبورج.. هناك مفاوضات ولا أستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل”.

وأكدت تقارير أن الهلال دخل في مفاوضات مع رينان لودي، لإقناعه بالانتقال إلى صفوفه، واقترب من حسم الصفقة مقابل 20 مليون يورو، كما شدد رئيس مارسيليا، بابلو لونجوريا على إمكانية رحيله والبحث عن ظهير أيسر حالي.

رينان لودي
لودي

رينان لودي مع مارسيليا

وانضم لودي صاحب الـ25 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا في الصيف الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2028.

رينان لودي
لودي

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